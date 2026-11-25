In calendario stasera c'è l'attrazione numero uno di quel luna park che è la Champions League. Tutti pronti, di fronte la squadra più forte del mondo e non c'è trucco e non c'è inganno, neppure esagerazione: questo è il Psg di Luis Enrique. Se la Roma è una macchina da gol in Italia, il Psg è un extraterrestre che fa un altro sport e ogni tanto incontra gli umani, così, per diletto. Ma Gian Piero Gasperini e i suoi stasera al luna park non vanno solo per ammirare. Perché nel calcio come nella vita confrontarsi con i migliori è sempre un'occasione: nella peggiore delle ipotesi, impari. Misurarsi vuol dire anche, se possibile, aumentare l'autostima. Prendi Dybala, ad esempio, che la Champions l'aspettava da quando l'ha lasciata con la Juventus. Oppure Koné, che gioca contro la squadra della città in cui è cresciuto, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Non schierarlo stasera, con gli amici e i parenti in tribuna, sarebbe fargli un torto enorme. Ma pure il francese, come tutto lo spogliatoio, sa che è che il campionato il terreno da arare per alimentare il sogno scudetto. Tanto lo sa che il messaggio è circolato dentro tutto lo spogliatoio dal minuto uno di questa stagione: non c'è un giocatore che non sia sintonizzato sulle frequenze di Gasperini. Fatte queste premesse, a Gasperini e al direttore sportivo Tony D'Amico è parso naturale trovarsi e poi ritrovarsi anche negli ultimi giorni sulla stessa lunghezza d'onda. E il racconto dei colloqui quotidiani di mercato e di prospettive tra i due: in attesa delle direttive della proprietà sul mercato, è emersa una linea comune: se anche dai Friedkin dovesse arrivare l'input di cedere, i big della rosa non saranno toccati. Koné resta. Svilar resta. Ndicka resta. Wesley (e sì che il Manchester United ha già bussato) resta. Soulé, che pure era cedibile in estate, non si muove. In ottica financial fair play, saranno valutate le proposte per i giocatori già in prestito o al massimo quelli non titolarissimi.