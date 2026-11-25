Oggi al pranzo ufficiale, quello classico delle sfide di Champions League potrebbero anche spuntare. Magari più Dan di Ryan Friedkin, considerando il rapporto diretto che il presidente della Roma ha con il suo omologo del Psg, Nasser Al-Khelaifi. Del resto, tra i due proprio il calcio ha fatto nascere un'amicizia che si basa sulla stima reciproca. c'è un filo conduttore che unisce la Torre Eiffel al Colosseo, esattamente come il Qatar con gli Stati Uniti. E quel filo conduttore lo gestiscono proprio Friedkin ed Al-Khelaifi. Grazie ai rispettivi ruoli dirigenziali all'interno dell'ex Eca (European Club Association), oggi diventata Efc (European Football Clubs), l'associazione che difende gli interessi dei principali club europei. Da qui, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, è nato anche il filone di mercato, con Dan Friedkin che è riuscito a portare a Roma in prestito due stelle del calibro dell'olandese Wijnaldum e del portoghese Renato Sanches e con Al-Khelaifi che ha riconosciuto alla Roma condizioni vantaggiose per gli eventuali riscatti dei due giocatori.