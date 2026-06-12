L'ex attaccante, al Verona da quasi 10 anni, va verso il ruolo di responsabile del vivaio giallorosso

Redazione
NON TOCCARE Approfondimenti - Cover - 1

Ecco D'Amico: il nuovo braccio destro di Gasperini

Dopo il lungo percorso condiviso al Verona, il tandem formato da Tony D’Amico e Massimo Margiotta si prepara a lavorare nuovamente insieme. L’ex attaccante - come scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - è infatti pronto ad assumere l’incarico di nuovo responsabile del settore giovanile della Roma, dove ritroverebbe l’attuale direttore sportivo, ancora in attesa di insediarsi ufficialmente. Sul fronte dell’area commerciale, tra i profili valutati nelle ultime ore emerge anche quello di Lorenzo Barale, attualmente legato al Torino.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 12.25.20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti