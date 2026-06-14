Dybala, Pellegrini e almeno due nuovi acquisti di spessore. È questa la batteria di esterni di attacco e seconde punte che Gasperini si aspetta di avere in rosa per la prossima stagione. In attesa di poter affondare il colpo Greenwood, per cui i contatti sono costanti, l'allenatore della Roma ha chiesto alla società di accelerare sul dossier relativo ai rinnovi. Il primo è Dybala, per cui la speranza del tecnico era di concretizzare un accordo nei primi giorni di giugno. La fumata bianca non è ancora arrivata e va registrato un altro intervento della Joya. Parole che potrebbero far sorgere dubbi su un prolungamento di un matrimonio che va avanti ormai da 4 anni, ma che sembrano più di circostanza. La negoziazione è pienamente in corso, con Ryan Friedkin che sta tenendo vivi i contatti con l'agente Novel e le parti si sono avvicinate sensibilmente. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Per un argentino che è destinato a restare, ce n'è un altro che è invece più vicino all'addio. Per Soulé sono arrivate manifestazioni di interesse da Borussia Dortmund, Fenerbahce e da club dell'Arabia Saudita. La società sembra pronta a sacrificarlo dopo un investimento complessivo (per ora) da 30 milioni. In uscita pure Dovbyk: è vivo l'interesse di Villarreal, Betis Siviglia e di un club tedesco. Dalla Spagna rilanciano il desiderio del Deportivo La Coruña di riportando Angeliño in patria.