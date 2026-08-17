Ultimi dettagli prima dello scambio dei documenti e chiudere l'operazione per il talentino portoghese. Per la fascia resta viva l'opzione Luis Henrique
Mora, la nuova "Joya" per Gasperini
Questo matrimonio s'ha da fare. Stavolta sembra essere davvero quella buona: Rodrigo Mora è a un passo dal vestire la maglia della Roma. Fondamentale il ruolo dell'agente Jorge Mendes, che in questi giorni ha tenuto aperti i discorsi tra i club. L'acquisto sarà a titolo definitivo da 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Tra un anno la Roma potrà, di fatto, acquistare la rivendita per ulteriori 25 milioni. Un affare sostenibile rispetto a tante altre idee valutate dal ds D'Amico, visto anche l'ingaggio. Ora gli ultimi dettagli prima dello scambio dei documenti e chiudere l'operazione per regalare a Gasperini un talento che lo intriga parecchio. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nello scacchiere giallorosso manca ancora un esterno mancino a tutta fascia per completare la rosa. Cacciamani e Udogie restano i preferiti, ma da tenere in considerazione c'è anche la pista che porta a Luis Henrique. Il brasiliano dell'Inter, seppur destro di piede, rappresenterebbe per Gasp un jolly da utilizzare anche dietro le punte.
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