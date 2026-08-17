Questo matrimonio s'ha da fare. Stavolta sembra essere davvero quella buona: Rodrigo Mora è a un passo dal vestire la maglia della Roma. Fondamentale il ruolo dell'agente Jorge Mendes, che in questi giorni ha tenuto aperti i discorsi tra i club. L'acquisto sarà a titolo definitivo da 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Tra un anno la Roma potrà, di fatto, acquistare la rivendita per ulteriori 25 milioni. Un affare sostenibile rispetto a tante altre idee valutate dal ds D'Amico, visto anche l'ingaggio. Ora gli ultimi dettagli prima dello scambio dei documenti e chiudere l'operazione per regalare a Gasperini un talento che lo intriga parecchio. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Nello scacchiere giallorosso manca ancora un esterno mancino a tutta fascia per completare la rosa. Cacciamani e Udogie restano i preferiti, ma da tenere in considerazione c'è anche la pista che porta a Luis Henrique. Il brasiliano dell'Inter, seppur destro di piede, rappresenterebbe per Gasp un jolly da utilizzare anche dietro le punte.