Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Mana Mana sport Roma - 90,9): "Il Real Madrid non è una squadra: ha delle individualità straordinarie che risolvono le partite. A me la gara con il Real sembra quella giusta per Mora: potrebbe diventare il fattore. Anche io farei questo discorso contro il Como. Rispetto all’anno scorso ha più qualità: non c’è uno che dici “questo non gioca”. Tutti possono ruotare, e penso che Gasperini in queste prossime partite li farà giocare tutti"

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): "Koné è stato sincero, non si è nascosto. Poteva dire “0-0”, invece ha detto la verità. Qualcuno si è interessato a lui, chi più chi meno. Nell’ultimo giorno c’è stato il tentativo del Chelsea, che la Roma ha respinto. L’interessamento dei Blues era importante: tra il 31 agosto e il 1 settembre c’è stata qualche titubanza da parte della Roma, ma poi non ha battuto ciglio. Per Gasperini Koné è molto importante: se doveva rinunciare a lui, non sarebbe stato negli ultimi giorni di mercato. Sul discorso UEFA, a Trigoria non c’è una forte preoccupazione: non si aspettano tragedie. Capiremo nei prossimi giorni. La Roma ha ridotto i costi e, ad oggi, una multa pesante è l’ipotesi più probabile."