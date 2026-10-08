La lunga disputa legale tra Gianluca Petrachi e la Roma è finita ieri. I magistrati della Corte di Cassazione hanno reso definitivo il licenziamento con cui il club all'epoca gestito da Pallotta, nel luglio del 2020, aveva sollevato dall’incarico l’allora direttore sportivo. Si chiude così in maniera definitiva un lungo e complesso contenzioso legale scaturito dall’interruzione anticipata del rapporto di lavoro tra la società e l'attuale dirigente del Torino come scrive oggi il Tempo. Petrachi era stato ingaggiato dalla Roma nell’estate del 2019 con un contratto triennale – con scadenza prevista nel giugno 2022 – che prevedeva un compenso fisso di 1,2 milioni di euro a stagione per la gestione dell’area tecnica e del calciomercato. Il legame professionale è però durato soltanto dodici mesi. Nel luglio del 2020 la società decise di interrompere il rapporto per giusta causa, dando inizio a una battaglia legale proseguita attraverso i vari gradi di giudizio fino alla sentenza finale della Suprema Corte.