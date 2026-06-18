Entra nel vivo il calciomercato femminile. Sia Lazio che Roma sono chiamate ad intervenire in questa sessione estiva e non mancano intrecci tra i due club. Per le giallorosse hanno salutato Haavi e Viens e a breve toccherà a Valdezate, tutte in scadenza a fine giugno. Non verrà esercitata l’opzione di riscatto per Dorsin, che quindi farà ritorno al PSG. Fronte entrate invece, si guarda anche in casa biancoceleste: forte interesse per Piemonte e Oliviero. Per l'attaccante, che è in scadenza e potrebbe quindi approdare in giallorosso a parametro zero, si tratterebbe di un ritorno. Il terzino - scrive 'Il Tempo' - invece ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma entrambe le trattative sono entrate nel vivo. Da monitorare il futuro di Dragoni, il club lavora per cercare di trattenerla: situazione non facile, con la calciatrice che ha terminato il secondo anno di prestito dal Barcellona.