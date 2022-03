Roma in extremis

Il modesto Vitesse si arrende all’ultimo istante. Giallorossi ai quarti di finale

Con una fatica mostruosa e tanta paura la Roma si qualifica ai quarti di Conference League, restando l’unica italiana ancora in corsa in Europa insieme all’Atalanta, come riporta Il Tempo. Il modesto Vitesse si arrende all’ultimo istante, finisce 1-1 dopo la vittoria di misura dei giallorossi in Olanda, resta intatto l’obiettivo di giocare almeno la terza semifinale in cinque anni, stavolta nella nuova competizione Uefa che si adatta al livello della Roma di quest’anno. Un appiglio per credere ancora in qualcosa, quello che serve per non proiettarsi già ora in un futuro dove dovranno cambiare tante cose. La qualificazione arriva con un altro gol allo scadere, segnato dal "solito" Abraham, che col ventunesimo centro stagionale libera dall’incubo i 40mila delll’Olimpico che hanno sbadigliato per un tempo intero e poi hanno tremato. Oggi la Roma conoscerà l’avversaria dei quarti e inizierà a pensare al derby. Sarà comunque durissima, ma giocarlo da eliminati sarebbe stato devastante.