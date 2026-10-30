Tutti, chi più chi meno, sono titolari. Ogni giocatore della Roma, infatti, è partito almeno una volta dal primo minuto in questa stagione. Guai a distinguere tra titolari e riserve con Gasperini. E, forse, è proprio questo il segreto che permette al tecnico di ottenere il massimo dai suoi ragazzi, sia da chi parte dall'inizio, sia da chi subentra, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Il ciclo di nove partite in ventisette giorni, che terminerà con Udinese, Manchester United e Sassuolo, ha richiesto il contributo di tutti, alla luce anche degli infortuni. Gasp ha allargato le rotazioni, concedendo qualche turno di riposo ad alcuni fedelissimi. Hermoso, ad esempio, è rimasto in panchina con il Cagliari. Nelle prime dodici partite, tra campionato e Champions, lo spagnolo è stato il giocatore maggiormente utilizzato (812 minuti), davanti a Wesley - convocato con la nazionale brasiliana - (806) e Mancini (798). L'ex difensore dell'Atalanta ha manifestato qualche segnale di appannamento nelle ultime uscite, ma in difesa Gasp può contare sulla freschezza di Ghilardi (248) e Koulierakis (206), oltre che Balerdi (464). Chi della retroguardia, invece, non sembra accusare la stanchezza è Ndicka (727). Sulle fasce, Molina (571), Lulli (477) e Rensch (305) sono quelli che si alternano maggiormente. Soulé è l'attaccante più utilizzato