Domani la sfida contro i bianconeri. Tantissimi i tifosi che saranno presenti anche in tribuna

Redazione
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"Mai sola mai" canta Marco Conidi nel celebre inno che accompagna il pre partita dell'Olimpico. Uno slogan sempre attuale anche perché in casa i tifosi sono sempre numerosi e in trasferta i settori ospiti sono sempre sold out. Tra Udine e Manchester saranno quasi in diecimila ad occupare i seggiolini della Dacia Arena e Old Trafford. Cinquemila domani, tremila martedì. Ma in Inghilterra sarà una vera e propria invasione poiché in tantissimi avevano già acquistato i voli e andranno anche senza biglietto per godersi l'atmosfera della Champions League. Domani un altro esodo. I romanisti saranno presenti sia in curva che sulle tribune grazie all'amicizia che lega le due tifoserie. Prima della sosta la sfida all'Olimpico contro il Sassuolo. Previsto - tanto per cambiare - un altro tutto esaurito.

settore ospiti curva US Cremonese v AS Roma - Serie A

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