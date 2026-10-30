Le rotazioni tra Udine e Manchester saranno necessarie. Domani saranno diversi i cambi rispetto a martedì. Torna dal primo minuto Malen ed è sempre una buona notizia. L’anno scorso contro i bianconeri la sua peggior prestazione in maglia giallorossa. È riuscito a gonfiare la rete, ma quella sbagliata. Sua la deviazione decisiva sulla punizione di Ekkelenkamp. Alle sue spalle Mora e Soulé. Addio, quindi, ai tre centrocampisti anche perché de Roon necessita di un turno di riposo. Sei le partite giocate in venti giorni e la sua esperienza servirà all'Old Trafford. Spazio alla coppia Cristante-Pisilli. Sulla sinistra Wesley partirà dal primo minuto in entrambe le gare, mentre a destra sarà staffetta tra Molina, Lulli e anche Rensch che a sorpresa è stato schierato titolare a Istanbul e Napoli. Rotazioni anche in difesa, il reparto con più uomini a disposizione, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Balerdi si è messo alle spalle il duro colpo che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca con i sardi e ci sarà nell’undici iniziale. Recuperato anche Hermoso che non era al meglio. Chi può rimanere fuori è Mancini, in debito d’ossigeno e tra i peggiori di questo inizio di stagione complice anche qualche acciacco fisico accusato in Nazionale a mai effettivamente smaltito. Ghilardi cerca spazio e continuità. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Gianluca che poi sarà pronto a tornare in Champions League. Gasperini non vorrebbe rinunciare a Ndicka che senza ombra di dubbio è il difensore più in forma. In caso di conferma di Evan, sarà Balerdi a giocare sul centrosinistra mentre in caso di riposo, l’argentino andrà al centro con Hermoso al suo fianco. Dubbi che scioglierà solamente nelle prossime ore. Due gare in quattro giorni con una rosa ancora in emergenza. Prima Udine, poi Manchester con la speranza che per una volta il ‘teatro dei sogni’ non si trasformi nuovamente in quello degli incubi.