Le scelte di Pairetto durante Venezia-Inter continuano a far discutere. I nerazzurri hanno vinto 0-2, ma le polemiche non sono di certo mancate. Due gli episodi controversi: il primo un presunto rigore non fischiato per i lagunari, il secondo un fallo di Carlos Augusto su Sohm non sanzionato. E l'ex Roma Juan Jesus si è sfogato su Instagram: "Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan". Subito dopo il mancato fischio è nato il primo gol dell'Inter che ha spianato la strada alla squadra di Chivu.