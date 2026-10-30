D'Amico guarda in Brasile per rinforzare la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ds giallorosso ha messo gli occhi su Kaua Pascini. Terzino sinistro classe 2008, gioca con l'Atletico Mineiro ed è già nel giro della nazionale under 20. Per caratteristiche ricorda Marcelo e su di lui hanno acceso i fari diversi club in Europa oltre ai giallorossi. In Italia anche la Juventus ha chiesto informazioni. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2030 ma in caso di una buona offerta il club brasiliano potrebbe valutare la cessione anche durante il mercato di gennaio. La Roma proverà a chiudere almeno due colpi: uno in attacco e l'altro potrebbe essere il vice Wesley.