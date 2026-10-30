Una doppia trasferta che la Roma affronterà ancora con gli uomini contati. Oltre agli esami di Svilar, che hanno confermato il suo rientro post sosta, ieri non sono arrivate buone notizie da Dybala, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Personalizzato per l'argentino, che avverte ancora fastidio al polpaccio. Koné, invece, è guarito dall'infortunio e ha iniziato a lavorare a parte sul campo. Il francese, così come la Joya, potrebbe tornare contro il Sassuolo. Niente conferenza per Gasperini, che studia nuovi cambi in difesa - Hermoso e Balerdi hanno smaltito i loro acciacchi -, mentre Mora è favorito su De Roon, con Cristante-Pisilli in mediana. Davanti riecco Malen dal 1', oltre al solito Soulé.