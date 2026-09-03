Il mercato non è ancora chiuso. O almeno questo trapela dalle parole di Tony D'Amico. Perché c'è una lunga lista di calciatori senza contratto da cui poter attingere per colmare quel vuoto che, nelle ultime ore di mercato, la Roma sperava di riempire con Leweling. "Valutiamo quello che c'è tra gli svincolati, ma affronteremo il tutto un po' più avanti", le parole del direttore sportivo giallorosso. Sfogliando la lista dei giocatori attualmente senza squadra, il nome che balza all'occhio è quello di Sancho. Zaha, reduce da due anni in MLS, e Martial- ultimo anno in Messico - sono profili che possono essere impiegati sia sull'esterno che in posizione centrale. Lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. C'è, poi, una vecchia conoscenza della Serie A come Rebic (ex Fiorentina, Milan e Lecce), che nell'ultima sta-gione ha segnato sette gol nel campionato croato. Anche Mahrez, ha spento 35 candeline e viene da tre anni in Arabia. Occhio alla duttilità di Guerreiro, che si è diviso tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco nelle ultime dieci stagioni. Esterno, il suo piede mancino è piuttosto educato ma non ha lo strappo tra le sue caratteristiche principali. Qualità diametralmente opposte per l'ex Monaco Diatta.