Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport Roma - 90.9): "Tra gli svincolati Sancho sarebbe la scommessa che mi intriga di più, anche se è reduce da 2-3 stagioni in cui è stato la controfigura di sé stesso. Scommessa per scommessa, sarebbe quella più appagante. E 12 mesi fa la Roma lo aveva cercato con un'insistenza notevole. Gli offrirei 1 milione e un contratto alla Dybala. Anche Guerreiro mi potrebbe intrigare, El Shaarawy è andato al Genoa... il resto mi sembrano vuoti a perdere. Credo che ci sia l'intenzione, da qui al 31 gennaio, di dare a Gasperini un giocatore (fuori dalla lista UEFA) con cui completare numericamente la rosa. Magari potrà essere reintegrato Salah-Eddine, prendendone uno davanti".

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Penso che dopo questa giornata potrebbero restare a punteggio pieno solamente Roma e Inter, per il resto in vetta vedo tanti pareggi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non mi sembra che la Roma abbia fatto un mercato in cui mancano giocatori. Le difficoltà ci sono, è logico. Con quelli dell'anno scorso la Roma sembra giocare più a memoria. Tutti gli allenatori sono scontenti quando c'è una campagna acquisti, in pochissimi prendono tutti i giocatori che vogliono. Ti devi adattare con chi hai".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Penso che il miglior acquisto della Roma sia Dybala, l'anno scorso non lo hai mai avuto a questo livello. Poi vedremo più avanti, quando si comincerà a giocare tre volte a settimana, il reale valore di questo mercato. Anche io penso che la rosa sia migliorata, ma nelle prime due formazioni dell'anno in cui la squadra ha giocato benissimo ci sono gli stessi giocatori dell'anno passato. El Aynaoui lo avevo bocciato fin dal giorno del suo arrivo, penso che a centrocampo ci sia necessità di cambiamenti oltre a de Roon per far rifiatare Cristante e Koné. La Roma è superiore all'Atalanta".