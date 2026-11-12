La sosta nazionali serve a ricaricare le pile e a ritrovare la forma migliore, soprattutto per alcuni calciatori, sperando che dalle partite non arrivino cattive notizie. Ma questo è anche il momento di pianificare un mercato di gennaio che per la ama potrebbe rivelarsi decisivo. Le idee a Trigoria sono già abbastanza chiare, ma si attendono segnali dalla proprietà per mettersi in moto sugli obiettivi da cercare di portare alla Roma. Proprio questa settimana per il tecnico di Grugliasco è vista come quella chiave per i confronti e le strategie da mettere in piedi, anche se il club aspetta ancora di conoscere la sentenza sul settlement agreement. Dettaglio non da poco per capire il margine d'investimento dopo aver chiuso un capitolo lungo oltre quattro anni. Sbarchi della famiglia Friedkin non sono previsti, salvo sorprese, per questo il referente del piemontese resta il Ceo Galantic, scelto proprio dalla proprietà in estate per gestire in loco situazioni legate al mercato e alla parte corporate. Un vertice - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - è atteso nei prossimi giorni quando la pressione del calcio giocato sarà minore. Le priorità del ds D'Amico sono chiare: attacco ed esterno In cima alla lista c'è sempre il nome di Endrick che però rimane complicato per diversi motivi. Non solo il brasiliano, però, tra i profili studiati nei quali, invece, sono in calo le quotazioni di Kvernadze che non convince a pieno. Molto dipenderà dal margine di manovra che arriverà dalla proprietà, ma nelle idee di Gasperini, a differenza di quanto detto in estate, c'è anche quella di aggiungere un altro centrocampista.