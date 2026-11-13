Oltre ad Hermoso (vicino al rinnovo biennale) il ds D'Amico dovrà fare i conti anche con i contratti di Dybala e de Roon. Paulo la scorsa estate ha firmato per un altro anno, quindi a giugno la società e il giocatore dovranno mettersi di nuovo a tavolino. La volontà dell'argentino è quella di rimanere, ma - secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb - tutto è rimandato a maggio. Differente il discorso per l'olandese. Marten nel giro di poche settimane ha convinto tutti e c'è già l'ok per il rinnovo. È uno dei fedelissimo di Gasperini e difficilmente lascerà la Capitale nel 2027. Verso l'addio Pellegrini.