È bastata un'estate per cambiare la carriera, e forse anche la vita, di Emanuele Lulli. Il ragazzo di Palestrina è passato da essere una giovane promessa del vivaio giallorosso a titolare nelle prime due sfide della Roma in campionato, senza saltare un minuto. Gasperini ha visto qualcosa di speciale nell'esterno nato dal 2007. Un qualcosa che oggi è sotto gli occhi di tutti. Tanta corsa, personalità ed una resistenza fisica invidiabile. Per Lulli, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo, può arrivare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. La Roma non vuole far passare troppo tempo e nelle prossime settimane è previsto un incontro. Lulli viaggia verso la terza titolarità consecutiva. Il numero settantasette giallorosso è avanti nel ballottaggio con Molina. N'Dicka ha smaltito l'infiammazione all'adduttore destro. Pienamente ristabilito Rensch, il quale torna a disposizione. Allenamento in gruppo anche per Pellegrini.