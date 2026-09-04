È appena calato il sipario sul mercato, ma la Roma non ha il tempo di fermarsi ad applaudire. A Trigoria si pensa già alle mosse successive, ai due tasselli che mancano alla rosa di Gasperini e alle manovre di D'Amico per completare una squadra costruita per correre su tre fronti. invernale che, per la Roma, è già cominciato. Per il terzino D'Amico potrebbe pescare già in queste settimane tra gli svincolati, come riportato da Il Corriere dello Sport, mentre per l'attacco l'idea è decisamente più ambiziosa. Chiudere in anticipo un colpo importante e portarlo nella Capitale appena si riaprirà la finestra di mercato. Il nome che adesso sta prendendo sempre più forza è quello di Endrick. D’Amico continua a lavorare non stop pronto anche un altro attaccante, anche lui brasiliano. Si chiama Luiz Henrique.