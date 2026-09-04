La Joya potrebbe partire dalla panchina contro l'Atalanta, ma non si tratta di nulla di grave
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Un Dybala part time contro l'Atalanta? Gasperini ci pensa. L'argentino sta bene e mai aveva iniziato il campionato in questo modo da quando è a Roma. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, la Joya ha un leggero risentimento alla coscia e potrebbe partire dalla panchina domani per essere poi pronto dal primo minuto giovedì prossimo nella delicata trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce in Champions League. Il tecnico deciderà in queste ore. Nel caso sarebbe pronto il tridente Mora-Soulè-Malen e in caso di necessità Dybala potrebbe poi entrare a gara in corso.
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