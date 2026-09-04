Soddisfatto per gioco e risultati, un po' meno da quello che poteva essere e non è stato sul mercato. Gian Piero Gasperini, nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha confermato che la Roma aveva convinto diversi giocatori importanti tra cui Greenwood poi passato al Fenerbahce. Il freno enorme però è arrivato dall'Uefa. "Con mio grande rammarico, credo di aver capito ora questa storia del Fair Play Finaziario - ha ammesso amaramente Gasp -. A giugno, pensavo che avessimo risolto i problemi con i soldi della qualificazione in Champions. Quando abbiamo provato a prendere Greenwood e Summerville, ho capito che non era così. L’estate è stata una tortura, rivedere di continuo le idee di mercato e rinunciare a ragazzi che erano entusiasti di venire alla Roma, per ragioni di monte ingaggio. La proprietà, compatibilmente ai paletti finanziari, ha fatto tutto il possibile. E comunque, il mio rammarico è stato compensato da chi è voluto restare riducendosi lo stipendio e mettendo davanti l'amore per la Roma come Dybala, Hermoso, Mancini, Pellegrini, Cristante e Lulli".