La Roma non molla Jayden Oosterwolde che ieri si è operato e tornerà tra circa tre mesi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi hanno mantenuto vivi i contatti con il giocatore e con il suo entourage. C'è una sorta di patto tra le parti in vista di gennaio, quando il difensore sarà guarito dall'infortunio al ginocchio che la ha costretto all'intervento chirurgico. Due settimane fa Oosterwolde era sbarcato a Roma ed era pronto a mettere la firma. Ma le visite mediche hanno frenato l'affare col Fenerbahce che comunque intende cedere l'olandese a gennaio.