Ripetersi non è mai facile, nel calcio come nella vita. Eppure per motivi diversi le missioni di Donyell Malen e della Roma coincidono: cercare di bissare quanto di buono fatto partendo da un anno fa, quando si sono scelti. L'olandese è a buon punto: di fatto dal 18 gennaio 2026 ad oggi non si è mai fermato e continua a segnare con una continuità spaventosa, con la gioia del ritorno al gol anche con l'Olanda. I giallorossi, invece, hanno un compito più arduo, quello di trovare nel prossimo mercato di gennaio un affare che ricalchi quello che lo scorso anno portò l'olandese nella Capitale per efficacia e costi. La sessione invernale storicamente è quella delle grandi scommesse che spesso la Roma ha azzeccato. Basti pensare a giocatori del calibro di Candela, Zago, Toni, Perotti, Nainggolan ed El Shaarawy. Gente che in giallorosso ha inciso eccome. A metà della scorsa stagione è stato il turno di Bobby. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Che dall'esordio ha Torino ha iniziato segnare a raffica. All'esordio col nuovo ct Xavi che lo ha riportato, seguendo le orme di Gasp, a giocare da centravanti, è arrivato il gol dopo un anno con l'Olanda. Gasperini ha convinto la squadra e ora deve convincere la proprietà a cercare le occasioni giuste per rinforzare una rosa migliore dello scorso anno ma ancora corta in alcuni reparti.