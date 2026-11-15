Cè un precedente, relativo all'ultima sosta: Soulé, convocato con l'Argentina e tornato a Trigoria più tardi degli altri, non giocò contro il Como. Un mese fa i giorni di distanza tra la gara con la Seleccion erano sette, più di quelli che separano la partita dell'Argentina con il Costarica nella notte tra martedì a mercoledì e la trasferta della Roma a Parma sabato. Soulé, come Balerdi e Castro del resto, arriverà nella Capitale giovedì mattina. L'unico vero allenamento in vista di Parma sarà la rifinitura di venerdì. Perché la possibilità di non vedere Matias titolare diventi certezza, bisognerà aspettare le risposte che Dybala darà a Gasperini da martedì in poi. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Le prime, quelle di questa settimana, sono state positive. La piccola lesione al polpaccio è smaltita, ma con Paulo è sempre corretto essere cauti. Ecco perché lo stesso Gasperini vuole capire a fondo e i prossimi giorni di al-lenamento saranno importanti. Chissà che a Parma allora non ci si trovi di fronte a un deja-vu: a maggio proprio Paulo fu schierato a sorpresa dall'inizio, reduce da un infortunio. Vuoi vedere che...