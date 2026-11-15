A forza di attaccare in stile Gasp, con i movimenti giusti e l'assist pronto per il compagno più vicino, Soulé e Malen hanno esportato i loro gol giallorossi in giro per il mondo, esaltando con le rispettive nazionali il gioco offensivo dell'allenatore della Roma. Se sotto la guida del tecnico la squadra ha il miglior attacco della Serie A (31 gol in 11 giornate) e una media di 3 reti a partita tra campionato ed Europa, fuori dai confini l'argentino e l'olandese si stanno confermando primattori con un passo in più rispetto ai compagni. Il gioco di Gasperini è ormai un autentico sistema capace di aumentare il rendimento degli interpreti offensivi. Proprio quest'abitudine a giocare ad alta intensità, con tempi di inserimento ormai a memoria, a fare la differenza anche quando Soulé e Malen indossano le maglie di Argentina e Olanda. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Da funambolo innamorato del pallone, l'argentino è diventato ora un giocatore totale: con Gasp ha imparato a rientrare per cucire il gioco, a pressare a tutto campo e a rifinire con una lucidità sorprendente. Allo stesso modo, Malen ha lasciato il segno con l'Olanda: i media del suo Paese lo esaltano, sottolineando come Gasperini abbia trasformato Donyell riportando al centro dell'attacco ed esaltandone le caratteristiche.