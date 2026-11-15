Il futuro di Artem Dovbyk torna nuovamente in discussione. L'attaccante ucraino si è trasferito la scorsa estate in prestito al Bologna, ma sta deludendo e non poco in rossoblù. Un solo gol e un feeling con il tecnico Palladino che non è ancora sbocciato, tanto che nei giorni scorsi si era parlato di una possibile interruzione del prestito da parte del club felsineo. Nei prossimi giorni, come raccontato da Il Messaggero, è previsto un incontro con la Roma, ma nel contratto è stato già specificato che solamente il club giallorosso potrà decidere se interrompere o meno il prestito. Senza una nuova destinazione, dunque, difficilmente le parti troveranno un accordo.