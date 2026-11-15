Un oceano e circa 11.450 chilometri in questo momento dividono Soulé e Malen, la cорpia che nella prima parte di stagione ha trascinato la Roma. Uno venerdì sera ha illuminato la triste serata della 'sua' Argentina alla Bombonera, l'altro è tornato a sorridere in nazionale dopo le incomprensioni - tattiche e non - con Koeman. Gasperini li aspetta a Trigoria, ma nel frattempo fanno sognare i rispettivi paesi. Il CT dell'Olanda Xavi ha Donyell al centro dell'attacco: "Sono molto contento. Se lo merita". Il momento di forma di Bobby è da incorniciare: nelle ultime otto tra Serie A, Champions League e Nations League ha realizzato sette gol e cinque assist. Non è riuscito a segnare Soulé, ma ha strappato applausi e si è preso i complimenti di Enzo Fernandez: "Questa squadra ha un futuro. Nico Paz è un animale così come Soulé". In estate Matias era finito al centro delle tante voci di mercato, ora sembra difficile - se non impossibile - immaginare una Roma senza di lui. In totale hanno partecipato attivamente a 25 delle 41 reti stagionali (il 60%). Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Ma in attacco la coperta è corta e Gasperini aspetta rinforzi. In cima alla lista c'è Endrick che piace anche al Milan, più in fondo Gittens del Chelsea. Da scartare per il momento Kvernadze che non è il preferito del tecnico. D'Amico è già al lavoro, ma è ancora in attesa del via libera da parte dei Friedkin per poter operare.