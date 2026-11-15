Si è preso la Roma dopo averla persa per sei mesi e con la seria prospettiva, nell'estate del 2025, di doverla salutare. Mario Hermoso è l'uomo simbolo della gestione Gasperini, sembrava un esubero e oggi è diventato imprescindibile. Tanto da meritare il rinnovo che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Un biennale con opzione sul terzo anno per Hermoso che si legherà così a vita (o quasi) alla Roma. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Leader della difesa e dello spogliatoio, senza contare il peso offensivo: con tre gol all'attivo, Mario è il difensore centrale più prolifico in Italia insieme a Bremer. Più avanti si parlerà anche dei prolungamenti di de Roon e Dybala, per il quale è al vaglio la possibilità di un annuale.