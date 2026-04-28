Ndicka, la cessione ti fa ricco: ecco la maxi-percentuale sull’incasso della Roma

Il centrale ivoriano, che domenica ha annunciato il divorzio dal suo storico procuratore, ha una clausola a suo favore in caso di addio

Nella lista dei papabili per una cessione da effettuare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanzario il nome di Evan Ndicka è tra quelli più in alto. Il difensore ivoriano è arrivato a parametro zero durante l’era Pinto, che per averlo ha "solo" pagato una commissione da 4 milioni. Ma nell’accordo - come rivela Filippo Biafora su 'Il Tempo' - è inserita una clausola specifica che garantisce al centrale il 20% della cifra incassata dal club giallorosso per la sua partenza. Giusto domenica è stato lo stesso Ndicka ad annunciare sui social network di aver deciso di separarsi dal suo storico procuratore.