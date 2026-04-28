Nella lista dei papabili per una cessione da effettuare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanzario il nome di Evan Ndicka è tra quelli più in alto. Il difensore ivoriano è arrivato a parametro zero durante l’era Pinto, che per averlo ha "solo" pagato una commissione da 4 milioni. Ma nell’accordo - come rivela Filippo Biafora su 'Il Tempo' - è inserita una clausola specifica che garantisce al centrale il 20% della cifra incassata dal club giallorosso per la sua partenza. Giusto domenica è stato lo stesso Ndicka ad annunciare sui social network di aver deciso di separarsi dal suo storico procuratore.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa il tempo Ndicka, la cessione ti fa ricco: ecco la maxi-percentuale sull’incasso della Roma
Il Tempo
Ndicka, la cessione ti fa ricco: ecco la maxi-percentuale sull’incasso della Roma
Il centrale ivoriano, che domenica ha annunciato il divorzio dal suo storico procuratore, ha una clausola a suo favore in caso di addio
© RIPRODUZIONE RISERVATA