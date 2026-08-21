Un colpo, forse anche due. I piani della Roma non cambiano: completare la rosa a disposizione di Gasperini rinforzando le corsie esterne. Dalla proprietà, però, sono arrivate indicazioni diverse rispetto alle volontà dello staff tecnico, quantomeno in relazione ai parametri economici. Intervenire sul mercato sì, ma senza investimenti eccessivamente onerosi, a meno che non arrivino cessioni dell'ultimo minuto. Al momento i giallorossi possono impegnarsi per operazioni in prestito, magari con diritto di riscatto, senza però rinunciare alla possibilità di prendere due calciatori o di rivedere i piani per qualche eccezione. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Difficilmente in quest'ultima categoria rientra Fofana: gli accordi erano praticamente pronti per un'operazione da 35 milioni più bonus totali, ma i Friedkin non darebbero l'ok alla situazione attuale. Cacciamani potrebbe essere un'eccezione per età e costo, ma il Torino non sembra aver cambiato i piani. Il ds D'Amico è al lavoro per cercare alternative sostenibili. Capitolo Luis Henrique: l'Inter ad oggi vuole 25 milioni garantiti, ma chissà che non possa ammorbidirsi.