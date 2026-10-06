Quarta nei fatturati ma terza nei valori delle rose. Sono state appena sfornate le stime di Football Benchmark dopo una campagna trasferimenti da record in Europa: aggregando le valutazioni di mercato dei giocatori che compongono le rose delle 20 squadre, la Serie A si consolida sul podio con 6,3 miliardi di euro, dietro all’inarrivabile Premier League, a quota 14,1 miliardi, e vicina al livello della Liga spagnola, che sfiora i 6,6 miliardi. Anche i trend mostrano un’Europa che viaggia a due velocità: la Premier fa storia a sé, con una crescita del 36% nell’ultimo quinquennio, poi ci sono la Liga +25%, la Ligue 1 +20%, considerando la riduzione delle squadre da 20 a 18 nel 2023-24, la Serie A +19% e la Bundesliga +12%. L’incremento - scrive Marco Iaria su 'La Gazzetta dello Sport' - del torneo tricolore si inquadra nella ripresa post-Covid e in un certo fermento degli investimenti, grazie anche all’avvento dei capitali esteri. L’Inter presenta la rosa di maggior valore, con un totale di 829 milioni, davanti alla Juventus, a quota 777. Più staccate le altre. E se i 600 milioni della Roma sono figli delle risorse immesse dai Friedkin e della valorizzazione compiuta nel primo anno da Gasperini, non stupisce il quarto posto del Como, con 583 milioni.