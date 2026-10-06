La Roma vale più del Milan: Koné e Malen sono i giallorossi più preziosi
Roma, sei già grande: ora bisogna riempire tutto il bicchiere
Quarta nei fatturati ma terza nei valori delle rose. Sono state appena sfornate le stime di Football Benchmark dopo una campagna trasferimenti da record in Europa: aggregando le valutazioni di mercato dei giocatori che compongono le rose delle 20 squadre, la Serie A si consolida sul podio con 6,3 miliardi di euro, dietro all’inarrivabile Premier League, a quota 14,1 miliardi, e vicina al livello della Liga spagnola, che sfiora i 6,6 miliardi. Anche i trend mostrano un’Europa che viaggia a due velocità: la Premier fa storia a sé, con una crescita del 36% nell’ultimo quinquennio, poi ci sono la Liga +25%, la Ligue 1 +20%, considerando la riduzione delle squadre da 20 a 18 nel 2023-24, la Serie A +19% e la Bundesliga +12%. L’incremento - scrive Marco Iaria su 'La Gazzetta dello Sport' - del torneo tricolore si inquadra nella ripresa post-Covid e in un certo fermento degli investimenti, grazie anche all’avvento dei capitali esteri. L’Inter presenta la rosa di maggior valore, con un totale di 829 milioni, davanti alla Juventus, a quota 777. Più staccate le altre. E se i 600 milioni della Roma sono figli delle risorse immesse dai Friedkin e della valorizzazione compiuta nel primo anno da Gasperini, non stupisce il quarto posto del Como, con 583 milioni.
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