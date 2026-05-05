Manna-D’Amico corsa a due per il ds

La Roma cerca ancora il suo futuro. A poche settimane dal termine del campionato i giallorossi sono a caccia del prossimo direttore sportivo che dovrà sostituire Ricky Massara. Il ds è ancora operativo a Trigoria nonostante l'addio di Ranieri. Nel prepartita di ieri Massara ha parlato alle televisioni, evitando di alimentare il fuoco della polemica. "Ha detto bene Gasperini, siamo concentrati su queste partite. Io dal mio futuro mi aspetto un risultato importante stasera e poi contro il Parma, questo è ciò che conta. I personalismi vanno messi da parte". La Roma è al centro di tutto. Inevitabilmente - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - l'ex dirigente di Milan e Rennes lascerà la Capitale e in questi giorni è aperto il casting. In pole restano i nomi di Manna e D'Amico, entrambi sotto contratto con i rispettivi club (Napoli e Atalanta). Sullo sfondo anche Giuntoli e Sogliano più defilati.