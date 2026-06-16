Prima ancora di pensare ad acquisti, cessioni e plusvalenze, in casa Roma c’è un nodo da sciogliere: quello dei rinnovi di contratto. In questo senso l’arrivo di Tony D’Amico, che inizierà ufficialmente a lavorare dal 1° luglio, sta già contribuendo ad accelerare i tempi. Dopo l’addio a parametro zero di Stephan El Shaarawy, sul tavolo della dirigenza giallorossa restano i rinnovi di Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, tutti in scadenza il 30 giugno. Per l’argentino e il turco la fumata bianca sembra ormai questione di giorni. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per il terzino è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe arrivare a circa 3 milioni di euro. Clima disteso anche sul fronte Pellegrini grazie ai buoni rapporti tra il suo agente e il neo direttore sportivo giallorosso. La linea della Roma è chiara, così come quella dei tre calciatori che sono intenzionati a rimanere nella Capitale. Manca soltanto l’ultimo passaggio: mettere tutto nero su bianco.