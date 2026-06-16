Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Su Dybala l’importante è che ci sia la volontà del club e del giocatore di continuare insieme. Non ricordo un giocatore accolto in maniera così trionfale dai tifosi della Roma. Penso che per lui sia importante restare ancora alla Roma anche a costo di abbassarsi l’ingaggio”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Secondo me Dybala dovrebbe firmare di corsa il rinnovo di contratto con la Roma. Le altre offerte sono quelle dall’Argentina, dove prenderebbe meno di 1 milione. Anche lui deve comprendere che c’è una squadra forte come la Roma che gli sta proponendo un contratto importante”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Il desiderio è quello di chiudere il settlement agreement visto che negli ultimi anni ha rappresentato un freno nel mercato e permetterebbe alla Roma di fare una compagna acquisti ambiziosa. I rinnovi? Ci sono tre giocatori in scadenza tra due settimane e la mancanza di concorrenza deve essere un elemento che i giallorossi devono sfruttare”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La cessione di Koné ti aiuterebbe di più rispetto a quella di Soulé perché il francese pesa di meno sul bilancio e il valore di mercato è più alto. Il francese, però, è concentrato sul Mondiale. L’argentino è il giocatore più vicino all’addio, la Roma potrebbe anche avvicinarsi alla cifra delle plusvalenze e pagare una multa alla Uefa.