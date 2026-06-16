Oltre al calcio, Donyell Malen coltiva un’altra grande passione: quella per le automobili. L’attaccante giallorosso, attualmente impegnato al Mondiale, è stato protagonista dell’ultimo episodio di DAY1, canale YouTube olandese dedicato a motori e lifestyle che conta quasi mezzo milione di iscritti. Nel corso della puntata, Malen ha mostrato a Jay-Jay Boske, ex giocatore di rugby e proprietario del canale, la sua collezione di vetture, tra Porsche, Ferrari e altri modelli di lusso. A proposito di una vecchia BMW, l’attaccante ha raccontato: "Questa ce l’ho già da quattro o cinque anni, ma l’ho guidata solo una volta". "Una sola volta?", ha esclamato incredulo Boske, prima che Malen confermasse sorridendo. La conversazione si è poi spostata sulla musica, in particolare sulle canzoni ascoltate nello spogliatoio della nazionale. "Abbiamo una lista in cui ognuno può inserire qualcosa: se vuoi una canzone per la partita, la aggiungi. Ma io non lo faccio, devo pensare a tutti", ha detto Malen ridendo. Il motivo? Tra i suoi brani preferiti c’è "Never nooit meer" di Gordon, una canzone d’amore che, come ammesso dallo stesso attaccante, stonerebbe decisamente in uno spogliatoio prima di una partita, soprattutto al Mondiale. Tornando alle auto, Malen ha poi confessato di aver avuto un incidente non molto tempo fa: "Lì ci dovrebbe essere un’auto, ma non ce l’ha fatta ad arrivare. L’ho avuta per tre settimane". Dopo una lunga risata, l’intervistatore gli ha chiesto: "E non è colpa tua, vero?". La risposta dell’attaccante lo ha spiazzato: "Beh, un po’ è colpa mia".

Caricamento post Instagram...