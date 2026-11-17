Gasp punta su di lui: a Parma vuole ritrovare il vero Mancini
Victoria concordia crescit. Ma ora serve l’aiuto dei Friedkin
Voglia di Roma. Un sentimento comune in queste settimane di pausa, ma ancora più forte per chi è fermo da tanto tempo, come Dybala e Svilar. L'argentino non scende in campo dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid, mentre il portiere addirittura dal 19 settembre, prima della lunga sosta precedente. Insieme a loro, pur avendo saltato soltanto una partita prima della pausa, aspetta di tornare anche Mancini. Il difensore non è sceso in campo contro il Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare che gli ha impedito di rispondere anche alla convocazione in Nazionale. Un periodo importante, però, per ritrovare a Trigoria la forma migliore, dopo un inizio di stagione leggermente al di sotto dei suoi soliti standard. Durante la prima settimana di lavoro - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - il centrale ha svolto soltanto una parte degli allenamenti con il resto del gruppo, mentre già da oggi potrà tornare a lavorare interamente con i compagni. Gasperini punta molto su di lui, sia per la leadership sia per le caratteristiche tecniche. Anche perché, tra i centrali, è quello che accompagna con maggiore continuità la manovra in fase offensiva. Un paradosso, a ben pensarci, che non abbia ancora trovato il gol in questa stagione. Un segnale di qualche meccanismo che non sta funzionando alla perfezione e che lui, in primis, vuole riportare a regime. Mancini vuole tornare protagonista a partire da Parma, quando il tecnico si aspetta di ritrovare anche Svilar e Dybala.
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