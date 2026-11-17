Voglia di Roma. Un sentimento comune in queste settimane di pausa, ma ancora più forte per chi è fermo da tanto tempo, come Dybala e Svilar. L'argentino non scende in campo dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid, mentre il portiere addirittura dal 19 settembre, prima della lunga sosta precedente. Insieme a loro, pur avendo saltato soltanto una partita prima della pausa, aspetta di tornare anche Mancini. Il difensore non è sceso in campo contro il Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare che gli ha impedito di rispondere anche alla convocazione in Nazionale. Un periodo importante, però, per ritrovare a Trigoria la forma migliore, dopo un inizio di stagione leggermente al di sotto dei suoi soliti standard. Durante la prima settimana di lavoro - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - il centrale ha svolto soltanto una parte degli allenamenti con il resto del gruppo, mentre già da oggi potrà tornare a lavorare interamente con i compagni. Gasperini punta molto su di lui, sia per la leadership sia per le caratteristiche tecniche. Anche perché, tra i centrali, è quello che accompagna con maggiore continuità la manovra in fase offensiva. Un paradosso, a ben pensarci, che non abbia ancora trovato il gol in questa stagione. Un segnale di qualche meccanismo che non sta funzionando alla perfezione e che lui, in primis, vuole riportare a regime. Mancini vuole tornare protagonista a partire da Parma, quando il tecnico si aspetta di ritrovare anche Svilar e Dybala.