Non c'è reparto della Roma che faccia dormire sonni tranquilli a Gasperini come la difesa. È un riferimento, una scelta complicata partita dopo partita e, allo stesso tempo, leggera, perché ci sono almeno cinque giocatori in grado di alternarsi (quasi) senza problemi. In attesa del sesto, Koulierakis, oggi più indietro ma che a Trigoria segnalano in grande crescita. Non è un caso che tra i primi cinque giocatori più utilizzati fin qui, minutaggio alla mano, ci sia un solo difensore: Hermoso. E non è un caso - scrive Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' - neppure il rendimento del reparto nel suo complesso, tangibile anche in fase offensiva: sette dei 41 gol segnati fin qui tra campionato e Champions League portano la firma di un difensore, da Hermoso (3) a Balerdi (2), fino a Ghilardi e Ndicka (1).

Ecco, quello è il riferimento. Per ogni reparto. Quando Gasperini, a inizio stagione, disse chiaramente “Basta parlare di titolari e riserve, qui non ci sono gerarchie”, aveva proprio questo in mente. Poi è evidente che non tutti i settori della Roma siano allo stesso punto. Il centrocampo, con le sue quattro facce, si avvicina al modello della difesa. Lo si è visto anche durante la lunga assenza di Koné e quella più limitata di Cristante. Ecco, quando si ragiona in prospettiva sulla Roma — e per prospettiva si intende il mercato di gennaio — non si può non partire da qui. Un esterno possibilmente in grado di fare sia l'attaccante sia il tuttafascia, alla Wesley. E poi un attaccante. Queste sono le due priorità dell'allenatore in vista della prossima sessione di mercato.