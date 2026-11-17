Trentatré candeline e una partita cerchiata in rosso. Paulo Dybala ha festeggiato domenica il compleanno con un pensiero al Tardini: Parma-Roma, sabato alle 18, può restituirgli il campo dopo oltre un mese. L'ultima apparizione risale al 14 ottobre, contro il Real Madrid: un fastidio al polpaccio destro, l'uscita all'intervallo e poi la diagnosi di una piccola lesione al gemello. Da allora Gasperini ha dovuto ridisegnare le soluzioni offensive, trovando in Soulé più di un'alternativa. Oggi il titolare è lui, proprio nel ruolo della Joya. Ma recuperare Paulo - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - significa aggiungere qualità alle scelte, non cambiare ciò che funziona. Ecco perché l'allenatore studia una possibile convivenza: Dybala a sinistra, Soulé a destra, alle spalle di Malen. Oggi pomeriggio la Joya è attesa nuovamente in gruppo a Trigoria, con tre o quattro allenamenti pieni da mettere nelle gambe prima della trasferta. Anche Mancini e Svilar torneranno a lavorare con i compagni, pronti a riprendersi una maglia da titolare sabato.