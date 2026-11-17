Stanno affilando le armi, per poi andare all'assalto. Più o meno a gennaio, resta da capire soltanto quando: all'inizio, a metà o alla fine del mese, come del resto è successo anche nell'ultima sessione di mercato. In Inghilterra, però, se ne parla spesso, soprattutto negli ambienti di mercato: Manchester United e Chelsea vogliono Manu Koné e sono pronti anche ad alzare l'asticella pur di portarselo a casa. Di certo c'è una cosa: per Gian Piero Gasperini il centrocampista francese è un punto fermo, un pilastro del suo scacchiere tattico. E a rinunciarci adesso non ci pensa proprio, esattamente come non ci pensava alla fine della scorsa estate. Ecco, il punto è anche questo. Se con la cessione di Koné - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - si dovesse arrivare al famoso attaccante mancino, allora Gasp potrebbe anche dare il suo assenso.

A patto, però, che arrivi anche un centrocampista in grado di sostituire adeguatamente il francese. Sta di fatto che sia Xabi Alonso al Chelsea sia Mauricio Pochettino al Manchester United hanno fatto il suo nome ai rispettivi dirigenti per rinforzare le proprie squadre nel mercato di gennaio. La Roma valuta Koné 55-60 milioni di euro e, se dovesse arrivare un'offerta del genere, sedersi e riflettere sarebbe obbligatorio. Anche perché la plusvalenza sarebbe succulenta: Koné in questo momento è iscritto a bilancio intorno ai 9 milioni di euro. Una cessione a quelle cifre vorrebbe dire realizzare tra i 45 e i 50 milioni di plusvalenza. Non poco, soprattutto in un momento in cui la Roma deve ancora sistemare i propri conti con l'Uefa.