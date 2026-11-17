La Roma vuole un altro colpo alla Malen. Un affare, stavolta per la trequarti sinistra, capace di accendere la fantasia, ribaltare le gerarchie e trasformare una scommessa in un investimento vincente. Un altro nome sul taccuino è quello di Hudson-Odoi. L'esterno inglese non sta trovando spazio al Nottingham Forest, dove la situazione è diventata particolarmente complicata. Con la squadra al sedicesimo posto in classifica, il venticinquenne ha collezionato appena 45 minuti in Premier League, distribuiti in quattro presenze. Numeri che raccontano una stagione difficile, con una valutazione di mercato scesa vertiginosamente e un rendimento che nell'ultimo anno non ha rispettato le aspettative. Gasperini - scrive 'Il Corriere dello Sport' - potrebbe rappresentare l'allenatore giusto per rilanciarlo e restituirgli quella brillantezza mostrata nei suoi momenti migliori. Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento nella Capitale.