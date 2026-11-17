A Roma gioca poco. Qualche minuto, spesso soltanto nel finale. Con la Grecia, invece, fa la differenza. Contro la Serbia Koulierakis ha sfoderato tutto il suo repertorio, mettendo in mostra qualità che nella Capitale si sono viste ancora troppo poco. Non per demeriti suoi, ma per una concorrenza che finora gli ha lasciato poco spazio. Eppure la Roma ha investito oltre 15 milioni per portarlo in giallorosso. Un motivo c'è. In patria se ne sono accorti. “È il più determinante della Nazionale”, ha scritto Menshouse.gr, senza rinunciare a una battuta: “E pensare che gli manca anche il ritmo...”. I numeri della sfida con la Serbia raccontano una prestazione dominante: 7 duelli vinti su 10, 11 palloni allontanati, 2 intercetti e 60 passaggi riusciti su 66. A questi si aggiunge un contrasto vinto su due e un colpo di testa che ha sfiorato il gol. Una prova completa, da difensore di livello. C'è però una differenza tattica da considerare. Gasperini gioca con la difesa a tre, mentre nella Grecia Koulierakis viene impiegato al centro di una linea a quattro. Un ruolo nel quale sembra aver trovato certezze e continuità. Ma il greco non ha intenzione di arrendersi. Vuole giocarsi le sue carte anche a Trigoria. E le Nazionali, in questo senso, possono diventare una vetrina preziosa. Il messaggio a Gasp è arrivato: Koulierakis c'è. E vuole prendersi spazio nella Roma.