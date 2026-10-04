Sulla strada della Roma tra una settimana ci sarà il Como. Smaltito il leggero fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli impegni con l'Olanda, Malen sarà regolarmente al suo posto al centro dell'attacco. Nella scorsa stagione il gol a Fabregas è stato però l’unico dal suo sbarco nella Capitale che non ha portato punti in Serie A. Nella sfida del 15 marzo Malen siglò il calcio di rigore che venne poi ribaltato dal Como con Douvikas e Diego Carlos. "Nessuno pensava che i numeri potessero essere questi. Gli dico sempre che quello che ha fatto non basta, qualcuno ne ha fatti 36 in passato. Ma se arriva a 30 sono contento", ha cercato di caricarlo ancora di più Gasp. Il riferimento del tecnico - sottolinea Filippo Biafora su 'Il Tempo' - è a Higuain e Immobile, che detengono il record stagionale di reti in Serie A. E per ora Malen sta facendo addirittura meglio dei due ex colleghi, tenendo una media di 1,20 gol a partita e avendo avuto un avvio di campionato migliore di entrambi. Arrivare a quota 30 sarebbe un bottino straordinario, visto che segnerebbe il record di sempre per un attaccante della Roma in Serie A. L'attuale primato appartiene a Dzeko, che nel 2016/17 bucò i portieri avversari per 29 volte.