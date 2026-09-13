Contro il Torino per ritrovare la vetta. Con più di qualche dubbio per Gasperini dopo l'impegno di Champions in casa del Fenerbahce. Tra i volti «nuovi» pronti a sfidare la squadra di Abate ci sarà Pisilli. Il centrocampista romano è infatti il maggiore indiziato per prendere il posto di Koné, che sarà proba-bilmente tenuto a riposo. Non tanto per questioni di turnover o di gestione, quanto per il leggero infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiedere la sostituzione nella sfida europea. Per evitare qualsiasi rischio, anche con un occhio all'Inter, si va verso un avvicendamento nella casella di centrocampo accanto a Cristante. Con il classe 2004 pronto alla sua prima da titolare in stagione dopo tre scampoli. Pisilli in Turchia è stato preferito a De Roon, un'indicazione abbastanza chiara dell'attuale gerarchia a centrocampo. Gasp si fida di lui e ne apprezza soprattutto la capacità di dare un buon contributo in fase offensiva, unita ad una grande applicazione nel lavoro senza palla. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Altri cambi, anche se c'è la convinzione che nonostante i diversi impegni ravvicinati Gasperini non stravolgerà la squadra, sono possibili in tutti i reparti. In difesa Balerdi scalpita dopo due buoni spezzoni. Dubbio pure sulla fascia destra, con Rensch che a Istanbul ha faticato, con Molina che ancora non è partito dall'inizio in questo avvio di stagione e con un Lulli alle prese con l'influenza che ieri non l'ha fatto allenare (spera però di partire con il gruppo). Malen è nettamente in vantaggio su Castro. Poi scelta è fra due tra Dybala, Soulé e Mora. Gasperini fa però un'enorme fatica a rinunciarvi e non è escluso che gli chieda uno sforzo fino alla sosta.