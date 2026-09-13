Ogni coppia ha un primo appuntamento e Dybala e Malen, i gemelli del gol della Roma, sono pronti a tornare do-ve s'incontrarono per la prima volta: all'Olimpico Grande Torino. Il 18 gennaio scorso l'olandese fece il suo debutto in giallorosso contro il Torino, giocando in coppia con il talento di Laguna Larga. Un colpo di fulmine calcistico: in 26' Dybala mise Malen in porta due volte, col Var a negare la prima delle due firme per un fuorigioco millimetrico. Affinità elettive evidenti, fin dalla prima uscita. Quella visione illuminò il cielo romanista per poco, visto l'infortunio al menisco che fermò poi l'argentino. Domani, quando la Roma farà ritorno in casa del Torino, saranno passati 238 giorni da quel freddo pomeriggio d'inverno, ma l'intesa tra Dybala e Malen non è svanita, anzi. I due hanno incantato nell'avvio di stagione, portando la Roma a punteggio pieno. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Da quel Torino-Roma, Malen ha collezionato 24 partite da titolare consecutive, 20 gol e 4 assist. Dybala, invece, è dovuto passare attraverso l'intervento al menisco, ma è tornato da protagonista. Tanti gli assist della Joya per Malen, a cavallo delle due stagioni, ma l'ultimo gol del numero 21 rimane proprio quello al Torino. Avrà modo per riprendere la caccia già domani pomeriggio, forse a gara in corso. Per Koné, così come per Pellegrini, la rifinitura di stamattina a Trigoria sarà decisiva per una loro convocazione.