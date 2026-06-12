L'estate calda di Manu Koné. Tra un Mondiale alle porte da protagonista con la Francia e il possibile addio dai colori giallorossi. Con il torneo in corso potrebbe andare oltre la scadenza del 30 giugno, data utile per le plusvalenze del club, ma non è da escludere che si lavori per trovare una soluzione già prima della fine del mese. Tra le squadre che hanno manifestato interesse concreto negli ultimi tempi c'è l'Arsenal, oltre ad Atletico Madrid e Inter che monitorano la situazione. Resta da capire quale sarà la scelta della Roma sul settlement agreement, se prolungare al 2027 l'accordo con la Uefa o meno. L'altro nome sempre più in partenza è quello di Soulé. Il destino dell'argentino è inevitabilmente legato alla trattativa per Greenwood e all'imminente rinnovo di Dybala. Il suo agente è nella Capitale, e in contatto con la società per capire il da farsi da qui alla fine del mese. Interessamenti da Premier e Bundesliga ce ne sono stati, con Borussia e Aston Villa su tutti. Intanto il Genoa è in chiusura per la permanenza di Baldanzi. Il diritto di riscatto per il prestito accordato lo scorso gennaio era di 9.7 milioni di euro con il 10% sulla futura plusvalenza. Non è scattato il bonus salvezza ma comunque la Roma realizza una plusvalenza di 2.5 milioni di euro.