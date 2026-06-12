Le grandi banche d’investimento statunitensi si preparano a svolgere un ruolo da protagoniste nella nuova stagione infrastrutturale del calcio italiano. Bank of America, Jp Morgan e Goldman Sachs sono in prima fila nei finanziamenti destinati a sostenere la realizzazione dei nuovi stadi della Roma e delle milanesi Inter e Milan, due operazioni che complessivamente superano i 2,5 miliardi di euro di investimenti. I consorzi bancari che supporteranno i progetti sono in fase di definizione proprio in queste settimane e confermano come il settore delle infrastrutture sportive sia ormai considerato dagli investitori internazionali un asset strategico.

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Per quanto riguarda la Roma, scrive 'Il Sole 24 Ore', il progetto del nuovo stadio di Pietralata, dopo il via libera definitivo ottenuto dal Comune di Roma nel marzo 2026, è entrato nella fase esecutiva. L'impianto avrà una capienza di circa 6omila spettatori. L’investimento complessivo è stimato tra 1 e 1,3 miliardi di euro, includendo non soltanto la costruzione dello stadio ma anche le opere di urbanizzazione. Secondo le indiscrezioni, il progetto sarà sostenuto da un consorzio composto da tre delle principali merchant bank americane: Bank of America, Jp Morgan e Goldman Sachs. Le banche sarebbero chiamate a strutturare un'operazione di lungo periodo, supportata dall'impegno diretto della proprietà della Roma, la famiglia Friedkin.