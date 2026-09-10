Voluta, cercata e meritatamente conquistata. Gasperini sognava più di ogni altro questo momento, sin da quando ha messo messo piede a Trigoria. La Champions League è sempre stata una vera ossessione per il tecnico di Grugliasco, che con l'Atalanta ha collezionato 33 panchine (più una con l'Inter nel lontano 2011) e che stasera a Istanbul esordirà in casa del Fenerbahce. "Partecipare a questa com-petizione è già qualcosa di importante ed è chiaro che è diversa rispetto al campionato. Quello che posso chiedere è di essere noi stessi, per-ché siamo arrivati a giocarla con le nostre caratteristiche e con quello che avevamo messo in campo durante l'anno". Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Tra i temi principali Dybala, tra i più presenti della rosa in questo avvio di campionato: "Sta già dimostrando quello che è la sua continuità, perché il valore è riconosciuto. Ha più continuità e quando è in campo siamo migliori anche noi". C'è anche spazio per le emozioni personali, di una storia nata in provincia e che ora può essere vissuta con una squadra d'élite. "Anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions con la Roma, è un motivo maggiore di gratificazione. In questa competizione affronti squadre top nel loro campionato, con grandi giocatori, che possono cambiare l'inerzia di una partita in qualsiasi momento".