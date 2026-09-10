Prima trasferta europea stagionale per la Roma. La cornice è la splendida Istanbul, i giallorossi questa sera (ore 18.45) affronteranno il Fenerbahce di Greenwood, il sogno di mercato dell’estate che sta per concludersi. Dybala e compagni alloggiano al Marriott Hotel, struttura a cinque stelle che si trova nella zona asiatica della città. E l’albergo che ospita i calciatori è super blindato. All’ingresso c’è una pattuglia della polizia che sorveglia 24 ore su 24, chiunque entri deve passare per il metal detector, lasciare il telefonino e far passare la valigia o lo zaino sul macchinario per lo screening. Praticamente come un aeroporto. Ma non finisce qui. Infatti, vengono controllate tutte le macchine che entrano. Impossibile, quindi, ritrovarsi nella notte migliaia di ultras pronti a sparare fuochi d’artificio per disturbare come succede spesso e volentieri nelle altre città europee. Un sistema di sicurezza ben strutturato per la paura degli attentati terroristici: quello del 2017 nel quartiere Besiktas provocò 39 morti e 69 feriti.